Trump: Çin'le anlaşana kadar yüzde 145'lik tarife devam edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uyguladıkları yüzde 145'lik tarifenin yüksek olduğunu ancak Pekin'le gümrük konusunda bir anlaşmaya varana kadar bu tarifenin düşürülmeyeceğini söyledi. Trump, otomobil tarifelerinde değişiklik düşünmediğini belirtti.



ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te bir imza töreninde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri konusunda açıklamalarda bulundu.



Çin'le her gün görüştüklerini belirten Trump, ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iyi anlaştığını ancak gümrük tarifeleri konusunda bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.



Çin'e uygulanan yüzde 145'lik gümrük tarifesinin yüksek olduğunu belirten Trump Çin'e anlaşma konusunda mesaj gönderdi. Trump, "Bu oranı henüz düşürmedim. Bunun yüksek bir tarife olduğunu söyledim. Yüksek bir tarife ama henüz aşağı çekmedim. Liderlerle çok iyi anlaşırım. Bilirsiniz, bir anlaşma yapabiliriz. Aksi takdirde, bir oran belirleyeceğiz. Umarım buraya gelirler ve anlaşabiliriz. Gelmezlerse de sorun değil." açıklamasında bulundu.



OTOMOBİL PARÇALARINDA GÜMRÜK VERGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ YOK



Trump, Çin'e yönelik tarifelerin ne kadar sürede düşürülebileceğiyle ilgili soruya, "Onlara bağlı." yanıtını verdi. Trump, 90 ülkenin tarifeler konusunda kendileriyle iletişime geçtiğini ve hepsinin de anlaşma yapmak istediğini belirtti.



Trump, "kazıklama" anlaşmaları yerine adil anlaşmalar yapacaklarını vurgulayarak, "Bence harika anlaşmalar yapacağız. Eğer bir şirketle ya da ülkeyle anlaşma yapmazsak tarifeyi belirleyeceğiz. Önümüzdeki iki, üç hafta içinde belirleyeceğiz." dedi.



Çin için de yeni bir oran belirlenebileceğine işaret eden Trump, şu anda pek çok ülkeyle görüştüklerini söyledi.



FED BAŞKANI POWELL'A FAİZ TEPKİSİ



Trump, Fed Başkanı Jerome Powell ile konuşmadığını ancak konuşabileceğini belirterek, "Faiz oranlarını düşürmeyerek hata yaptığına inanıyorum. Faiz oranlarını çok yüksek tutuyor." dedi.



Kanada'ya yüzde 25 tarife uygulandığını anımsatan Trump, bu oranın otomobillere yönelik artabileceğini belirtti. Trump, tarife koymanın "sizin arabalarınızı istemiyoruz, kendi otomobillerimizi üretmek istiyoruz" demek olduğunu ifade etti.



Otomobil ve otomobil parçalarına yönelik tarife ayarlaması düşünüp düşünmediğine yönelik soruya Trump, "Hayır, şu anda bunu düşünmüyoruz ancak bir noktada yükselebilir." cevabını verdi. Trump, Kanada ile bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Trump, otomobil tarifelerinde değişiklik düşünmediğini söyledi.



ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor." şeklinde konuşmuştu.

