Trump: Çin'le görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildi

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından açıklamalarda bulundu. İsviçre'de Çin ile çok iyi bir toplantı yaptıklarını belirten Trump, "Pek çok şey görüşüldü, birçok konuda mutabık kalındı. Dostane ama yapıcı bir şekilde tam bir yeniden başlama süreci müzakere edildi." ifadelerini kullandı.



Trump, "Hem Çin hem de ABD'nin yararına olacak" şekilde Çin'in Amerikan iş dünyasına açılmasını görmek istediklerini vurgulayarak, "Büyük ilerleme kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.



ÇİN İLE RESTLEŞME NASIL BAŞLADI



Donald Trump, 2 Nisan'da Çin'in de aralarında bulunduğu ülkelerin gümrük vergilerini artırmıştı.



Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'in tarifeleri yürürlüğe girmişti.



Tırmanan ticari gerilim sonucu Amerikalı ve Çinli yetkililer tarife müzakereleri için İsviçre'de buluştu. Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'in temsil edeceği bildirilmişti.