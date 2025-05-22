Trump dedi ve yaptı... Altın Kart devreye giriyor

5 milyon dolara daimi ABD oturma izni satın almak isteyenler için fırsat geliyor. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e göre, bir ABD "altın kartına" kaydolmak için web sitesi bir hafta içinde yayına girecek.



Trump yönetimi yetkilisi Lutnick, Trumpcard.gov web sitesinin yaklaşık bir hafta içinde yayına girmesini beklediğini söyledi.



Ayrıntıları daha sonra açıklanacak ancak şimdiden Altın Kart'ı almak isteyenler kayıt yaptırabiliyor.



ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında "altın kartı" duyurarak, Amerikalı olmayanların "artı Yeşil Kart ayrıcalıkları" satın almasına izin vereceğini söylemişti. Geçtiğimiz ay, kelimenin tam anlamıyla altın renkli kartın fiziksel bir versiyonunu göstererek muhabirlere, "5 milyon dolara bu sizin olabilir" dedi.



TRUMP KENDİ FOTOĞRAFINI BASTIRDI



Üzerinde yüzünün bir fotoğrafı var ve "Trump kartı" yazan altın renkli karttan elde edilecek gelirle ABD'nin borçlarının ödenmesi bekleniyor. Uzmanlar Trump'ın kongre onayı olmadan planı uygulamak için yasal yetkisinin olup olmadığını sorguladılar.