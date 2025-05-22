Trump dev halka arz planlayabilir

ABD Başkanı Donald Trump, mortgage finansman şirketleri Fannie Mae ve Freddie Mac'i halka açma konusunda yakın gelecekte bir karar vereceğini ve bunu yapmayı "çok ciddi bir şekilde düşündüğünü" söyledi.



Trump, Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Federal Konut Finansmanı Direktörü William Pulte ile konuşacağını söyledi.

Daha fazla ayrıntı vermeyen Trump, "Fannie Mae ve Freddie Mac çok iyi gidiyor, çok fazla NAKİT atıyor ve zaman doğru gibi görünüyor" dedi.



Özel hissedarlara sahip kar amacı gütmeyen şirketler olarak faaliyet gösteren Fannie ve Freddie, ABD Kongresi tarafından özel kredi verenlerden ev kredileri satın alarak ve bunları ipoteğe dayalı menkul kıymetler olarak yeniden paketleyerek ulusal ev kredisi piyasasını genişletmek için kuruldu.



Trump'ın görevdeki ilk dönemi de dahil olmak üzere, kuruluşların hükümet kontrolünden kurtarılmasına yönelik önceki girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.