Trump doları zayıflatıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri konusunda TruthSocial üzerinden yaptığı açıklamalar ABD dolarını zayıflattı.



Trump'ın Brezilya'dan yapılacak tüm ithalata 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 50 gümrük vergisi uygulama kararı, 7 ülkeye daha gümrük tarife oranları için mektup göndermesinin yarattığı belirsizlik ve endişe yatırımcıları diğer G10 para birimlerine yönlendirdi.



ABD doları, euro, sterlin ve Japon yeni karşısında yüzde 0,10 civarında zayıfladı.



StoneX'ten Matt Simpson yorumunda, “Yen, yenilenen güvenli liman talebini çekiyor” dedi. Kıdemli piyasa analisti, tarife riskleri ve jeopolitik gerilimlerin yeniden gündeme geldiğini söyledi.



Bank of America döviz stratejisti Alex Cohen, “Oyun şimdi değişti ve doların faiz farklarından bir şekilde kopuk kalmasının kısmen daha yapısal bir nedeni olduğunu düşünüyoruz” dedi.



Cohen, Bank of America verilerinin Avrupalı ve diğer küresel yatırımcıların dolar sattığını gösterdiğini söyledi. Ancak döviz hareketlerinde basit dolar ticaretinden daha fazlası var.



Cohen, yatırımcıların gümrük vergileriyle ilgili belirsizliğe ve “gerçekten çeşitli derecelerde küreselleşmeyi azaltmaya çalışan bir ABD yönetiminin ne olabileceğine” tepki gösterdiğini söyledi. Cohen, “Nihayetinde uzun bir süredir yeterince korunmayan yabancı bir ABD varlıkları havuzuna sahipsiniz” dedi. Yönetimin dünyaya karşı “daha izolasyonist yaklaşımı” yatırımcıları riskten korunmayı yeniden düşünmeye sevk ediyor.