Trump "dur" demişti, Apple'ın tedarikçisi yatırım yapıyor

Apple'ın tedarikçisi Foxconn'un Hindistan'daki birimine 1.5 milyar rupi (17.5 milyon dolar) yatırım yapacağı açıklandı. iPhone üreticisi, üretimini gümrük vergilerinin vurduğu Çin'den daha fazla başka ülkelere kaydırıyor.



Foxconn'un Tamil Nadu'daki birimi olan Yuzhan Technology India, elektronik bileşenler üretiyor ve Apple'ın iPhone'larının montajını yapıyor.



Reuters'in geçen ay bildirdiğine göre Apple, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergilerinin tedarik zinciri endişelerini ve iPhone fiyatlarının artacağı korkusunu arttırdığı bir dönemde Hindistan'ı alternatif bir üretim üssü olarak konumlandırıyor.



Mart ayında Apple, Hindistan'daki üretimini artırarak ABD'ye 2 milyar dolar değerinde yaklaşık 600 ton iPhone ihraç etti.



TRUMP "DUR" TALİMATI VERMİŞTİ



ABD Başkanı Donald Trump, Apple CEO'su Tim Cook'tan ABD için cihaz üretmek üzere Hindistan'da fabrika kurmayı durdurmasını istediğini ve iPhone üreticisini Çin'den uzaklaşırken yerli üretimi arttırmaya zorladığını söyledi.



"TIM COOK'LA SORUN YAŞADIM"



Trump, devlet ziyareti için bulunduğu Katar'da Apple CEO'su ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak "Dün Tim Cook ile küçük bir sorun yaşadım. Hindistan'ın her yerinde inşaat yapıyor. Hindistan'da inşaat yapmanı istemiyorum." dedi. Trump, görüşmelerinin sonucunda Apple'ın "ABD'deki üretimini arttıracağını" söyledi.