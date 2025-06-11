Trump duyurdu: Çin ile anlaşmaya vardık

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.



Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Çin ile anlaşmamız tamamlandı, sadece Başkan Şi Cinping ile benim nihai onayıma kaldı" ifadelerini kullandı.



Trump, Çin'in gerekli değerli madenlerini sağlayacağını belirtirken, ABD'nin de Çin'in taleplerini karşılayacağını ifade etti.



Buna, Çinli öğrencilerin ABD üniversitelerinde eğitim görmesinin de dahil olduğunu söyledi.



Anlaşmaya göre, ABD, Çin'e yüzde 55 gümrük vergisi uygulayacak; Çin ise ABD'ye yüzde 10 vergi uygulayacak.

Trump,Çin ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu söyedi.

ABD-ÇİN ARASINDAKİ TİCARİ GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamış, Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.