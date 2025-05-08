Trump duyurdu, vadeli işlemler 300 puan yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ile "tam ve kapsamlı" anlaşma sağlamalarını açıklamasının ardından hisse senedi vadeli işlemleri yükseldi.



Yatırımcılar, ABD ile İngiltere arasında yaklaşan ticaret anlaşması haberlerini ve Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranı yorumlarını değerlendiriyor.



Dow Jones Endüstriyel Ortalamasına bağlı vadeli işlemler 352 puan ya da yüzde 0,9 değer kazandı. S&P 500 ve Nasdaq-100 vadeli işlemleri sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 1,4 oranlarında yükseldi.



Megacap teknoloji şirketlerinin hisseleri ön piyasada yükselişe öncülük etti. Apple ve Nvidia yüzde 1′den fazla kazanırken, Meta Platforms yüzde 2 yükseldi. Tesla ve Amazon da yüzde 1′den fazla yükseldi.



ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından İngiltere ile yapılacak anlaşma ile ilgili açıklama yaptı.



Trump "Birleşik Krallık ile yapılan anlaşma, Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkiyi önümüzdeki uzun yıllar boyunca pekiştirecek tam ve kapsamlı bir anlaşmadır" ifadelerini kullandı.



Trump, anlaşmayı duyurmak için saat 10.00′da bir basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

