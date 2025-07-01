Trump, Elon Musk'ı yerden yere vurdu: Güney Afrika'daki evine dönmek zorunda kalacaktı

Milyarder iş insanı Elon Musk ile ters düşen ABD Başkanı Donald Trump kendi sosyal medyası üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Trump, "Elon Musk, beni başkanlık için bu kadar güçlü bir şekilde desteklemeden çok önce, elektrikli araç zorunluluğuna şiddetle karşı olduğumu biliyordu. Bu çok saçma ve her zaman kampanyamın önemli bir parçası oldu." dedi.



"ELEKTRİKLİ ARABAYA SAHİP OLUNMAK İÇİN ZORLANILMAMALI"



Elektrikli araçlara ilişkin mesafeli olan Trump "Elektrikli arabalar iyidir, ancak herkes bir elektrikli arabaya sahip olmaya zorlanmamalıdır." ifadesini kullandı.



"ELON GÜNEY AFRİKA'DAKİ EVİNE DÖNMEK ZORUNDA KALACAKTI"



Elon Musk'a ağır ifadelerle yüklenen Trump "Elon tarihteki tüm insanlardan daha fazla sübvansiyon alıyor olabilir ve sübvansiyonlar olmasaydı Elon muhtemelen dükkanı kapatıp Güney Afrika'daki evine dönmek zorunda kalacaktı." dedi.