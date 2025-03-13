Trump “etkisi silindi”: Bitcoin vadeli işlem farkı 490 dolara geriledi

ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın zaferi sonrası Bitcoin piyasasında gözlenen iyimserlik, vadeli işlem verilerine yansıyan gelişmelerle birlikte büyük ölçüde ortadan kalktı. CME Bitcoin vadeli işlem eğrisinde görülen değişimler, piyasada kripto yanlısı bir başkanın sektöre fayda sağlayacağı beklentisinin geri plana itildiğini ve bunun yerine makroekonomik dinamiklerin belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.



BİTCOİN VADELİ İŞLEM SPREAD’İ SEÇİM SONRASI EN DÜŞÜK SEVİYEYE GERİLEDİ

Bitcoin piyasasında yatırımcı duyarlılığını ölçen en önemli göstergelerden biri olan CME Bitcoin vadeli işlem spread’i, Kasım ayındaki seçimlerden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Sürekli (continuous) gelecek ay ve önümüzdeki ay vadeli işlemleri arasındaki fiyat farkı, 17 Aralık’ta 1.705 dolara kadar yükselmişken, son verilere göre 495 dolara kadar düştü. TradingView tarafından sağlanan bu veriler, piyasanın Trump’ın başkanlığına duyduğu iyimserliğin tamamen silindiğine işaret ediyor.

CF Benchmarks Ürün Müdürü Thomas Erdösi, CoinDesk’e yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki ay ile gelecek ay CME Bitcoin vadeli işlemleri arasındaki farkın daralması, yatırımcıların fiyat beklentilerini azalttığını gösterebilir” dedi. Erdösi’ye göre, piyasa artık Trump’ın seçim zaferini tamamen fiyatladı ve kripto yanlısı bir başkanın piyasaya etkisi konusundaki iyimserlik zayıfladı.

Mart ayının başından bu yana Bitcoin vadeli işlem bazında ciddi bir gerileme yaşandığını belirten Erdösi, “Bu durum, Başkan Trump’ın seçilmesinin fiyatlandığını ve kısa vadeli beklentilerin yumuşadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.



MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER YENİDEN ÖNE ÇIKIYOR

Bitcoin ve geleneksel finans piyasaları arasında giderek güçlenen korelasyon, kripto para piyasasının makroekonomik gelişmelere daha duyarlı hale geldiğini ortaya koyuyor. Son dönemde, Nasdaq endeksinin %8 ve Bitcoin’in %20 düşüş yaşaması, piyasanın jeopolitik belirsizlikler, Trump’ın dış ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve ABD’de enflasyon ile ekonomik büyüme beklentileri gibi faktörlere tepki verdiğini gösteriyor.

Trump yönetiminin dijital varlık rezerv politikası da piyasadaki hayal kırıklığını artıran unsurlardan biri oldu. Geçtiğimiz hafta Trump, yaptırım kapsamında ele geçirilen Bitcoin’leri içeren stratejik bir rezervin oluşturulmasına yönelik bir yürütme emri imzaladı. Ancak, bu rezervin yeni Bitcoin alımları yapacağı beklentisi gerçekleşmedi.

Token Metrics’in kurucusu ve CEO’su Ian Balina, CoinDesk’e yaptığı değerlendirmede, “Stratejik Bitcoin Rezervi hakkındaki duyuru, piyasanın umduğu gibi olmadı. Birçok yatırımcı, rezervin yeni Bitcoin alımı yapmasını bekliyordu. Bunun yerine, mevcut Bitcoin’lerin satılmayacağı veya el konulmayacağı açıklandı. Bu olumlu bir gelişme olsa da, piyasa bunu fiyatlamadı ve sert bir satış dalgası yaşandı” dedi.



CME VADELİ İŞLEMLER EĞRİSİ HÂLÂ CONTANGODA

Vadeli işlem spread’inin daralmasına rağmen, CME Bitcoin vadeli işlem eğrisi contango eğilimini koruyor. Contango, uzun vadeli vadeli işlem sözleşmelerinin kısa vadeli sözleşmelere kıyasla primli işlem görmesi anlamına geliyor. Bu durum, yatırımcıların fiyatların gelecekte yükselmesini beklediğini gösterse de, son piyasa hareketleri spot piyasada kaldıraçlı uzun pozisyonların sıkışması nedeniyle oluşmuş olabilir.

Erdösi, “Sürekli fonlama oranlarının pozitif seyretmesi ve vadeli işlem bazının hâlâ contangoda olması, piyasadaki son hareketin daha geniş çaplı bir çöküşten ziyade, kaldıraçsız spot uzun pozisyonların baskılanmasından kaynaklandığını gösteriyor” yorumunu yaptı.



Son gelişmeler, Bitcoin piyasasının Trump sonrası iyimserliği büyük ölçüde geride bıraktığını ve artık daha geniş makroekonomik değişkenlere odaklandığını ortaya koyuyor.



