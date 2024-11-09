Trump etkisi sürüyor: Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı.

Trump etkisi sürüyor: Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı
Trump'ın başkanlığı Musk'a yaradı: Tesla uçtu, servetine servet kattı

Trump'ın başkanlığı Musk'a yaradı: Tesla uçtu, servetine servet kattı

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'nın hisse fiyatı, Türkiye saatiyle 19.30 itibarıyla yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak 317,60 dolara yükseldi.

Hisselerindeki yükselişle Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Böylece Tesla, dünyanın en değerli şirketleri arasında 9'uncu sırada yer aldı.

'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu şirketin hisseleri, ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi aday 'ın kazanmasının ardından yükselişe geçti.

SEÇİM KAMPANYASI İÇİN 130 MİLYON DOLAR

Trump'ın en büyük destekçilerinden Musk, seçim kampanyası için 130 milyon dolardan fazla bağışta bulunmuştu.

Tesla'nın hisseleri, Trump'ın seçim zaferiyle hafta başından bu yana yüzde 27'nin üzerinde yükseldi.

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