Trump FED Başkanı'nı karikatürle kovdu. Piyasalar gülecek mi?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump ile Federal Rezerv Başkanı (Fed) Jerome Powell arasında gerilim sürüyor.

Trump, Truth Social platformunda, Powell'ı kovduğunu gösteren bir karikatür yayınladı. Gönderide, Powell'a parmağını doğrultarak “Kovuldun” diye bağıran Trump'ın resmi yer aldı. Powell ise eşyalarını içeren bir kutu tutuyor.

Karikatür yapaz zeka üretimi.



Trump, faiz indirimine temkinli yaklaşımı nedeniyle Powell'ı defalarca eleştirmiş ve ona “Too Late Powell” (Çok Geç Powell) lakabını takmıştı. En son tehdit, merkez bankasının bu ayın başında bu yıl ilk kez faiz indirimine gitmesine rağmen geldi. Powell'ın başkanlık görevi Mayıs 2026'da sona eriyor.



Amerikan CNBC'ye göre son zamanlarda Trump, Fed binasına yönelik eleştirilerini yumuşatsa da, Powell'ın faiz oranlarını çok yüksek tutarak ekonomiye zarar verdiğini söylemeye devam ediyor.



Karikatür, Fed başkanına yönelik kamuoyu baskısı kampanyasında dramatik bir tırmanışı temsil ediyor ve Beyaz Saray ile ülkenin merkez bankası arasında eşi görülmemiş bir gerginliği vurguluyor.

GÖREVDEN ALACAĞINI SÖYLÜYORDU



Trump, başkanlığı sırasında 2018 yılında Fed başkanlığına atadığı Powell ile sık sık çatıştı. Trump, Powell'ı faiz oranlarını daha erken ve daha fazla düşürmediği için eleştirdi. Başkan, yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomik büyümeyi tehdit ettiğini ve yönetiminin politikalarını baltaladığını söyleyerek, onu görevden alma fikrini kamuoyuna açıklamıştı.

Powell ise kovulmasına “yasa gereği izin verilmediğini” daha önce defalarca söyledi.

"İŞGÜCÜ PİYASASI GEREKSİZ YERE ZAYIFLAYABİLİR"

Powell, geçen salı yaptığı açıklamada, "Faiz oranını çok uzun süre çok yüksek tutarsak, işgücü piyasası gereksiz yere zayıflayabilir” demişti.



Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de CNBC'ye yakın zamanda verdiği bir röportajda şunları söyledi: “Enflasyon dört buçuk yıldır üst üste hedefin üzerinde ve yükseliyor. Bence aşırı agresif davranmamak için biraz dikkatli olmamız gerekiyor