Trump, Fed'de söz sahibi oldu

ABD'de Senato, Stephen Miran'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğini 48-47 oyla onayladı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli ekonomi danışmanı olan Miran artık ABD faiz oranlarını belirleyen 12 üyeli FOMC'de görev yapacak. Miran, görev süresinin Ocak 2026'da sona ermesine aylar kala Ağustos ayında istifa eden Adriana Kugler'den boşalan koltuğa oturacak.



Oylama, Fed'in para politikasına ilişkin bir sonraki adımlarını belirlemek üzere Washington DC'de bugün başlayacak toplantısı öncesinde gerçekleşti ve Miran bu toplantıya katılacak.