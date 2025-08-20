Trump Fed'e yöneldi: Tek tek istifaya çağırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Rezerv Yönetim kurulu üyüesi Lisa Cook’un istifasını istedi. Trump’ın bu çağrısı, ABD Federal Konut Finans Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin, Cook’un ipotek sözleşmeleriyle ilgili “yanlış beyan” iddialarını Adalet Bakanlığı’na taşımasının ardından geldi.



Bloomberg’in ulaştığı mektuba göre Pulte, Adalet Bakanı Pam Bondi ve diğer yetkililere yazdığı yazıda, Cook’un hem Michigan hem de Georgia’da iki farklı konut için aynı anda “birincil ikametgah” şartıyla ipotek aldığını ve bu durumun ipotek dolandırıcılığı kapsamında değerlendirilebileceğini öne sürdü. Belgelerde ayrıca Georgia’daki konutun kısa süre sonra kiralık olarak listelendiği iddiası da yer aldı.



Henüz resmi bir suçlama yöneltilmiş değil. Adalet Bakanlığı ve Fed konuyla ilgili yorum yapmazken, Cook da iddialara yanıt vermedi.



Trump yönetimi son dönemde Demokrat isimlere yönelik benzer ipotek dolandırıcılığı soruşturmalarını gündeme getirmişti. California Senatörü Adam Schiff ve New York Başsavcısı Letitia James de bu kapsamda hedef alınmıştı.



Cook, 2022’de ABD Başkanı Joe Biden tarafından Fed yönetim kuruluna atanarak kurumun tarihinde görev yapan ilk siyahi kadın olmuştu. Görev süresi 2038’de dolacak olan Cook’un geleceği, Adalet Bakanlığı’nın atacağı adımlara bağlı olacak.

