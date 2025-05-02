Trump, Fed'i faiz indirimine davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, Nisan ayındaki güçlü istihdam raporunun ardından Fed’i bir kez daha faiz oranlarını düşürmeye davet etti.



Trump, Nisan ayına ilişkin beklenenden iyi gelen istihdam raporunun ardından Cuma günü ABD Merkez Bankası’na (Fed) faiz oranlarını düşürmesi yönünde son çağrısını yaptı.



Trump, son tarım dışı istihdam raporunun açıklanmasından dakikalar sonra Truth Social’da paylaştığı coşkulu yazıda, "Söylediğim gibi, biz sadece bir geçiş aşamasındayız, daha yeni başlıyoruz!!!" ifadelerini kullandı.



Trump "Tüketiciler yıllardır fiyatların düşmesini bekliyor. Enflasyon yok, Fed faiz oranını düşürmeli" diye yazdı.