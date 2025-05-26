Trump, Harvard'la da uğraşmaya başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard'dan 3 milyar dolarlık hibe almayı planlıyor.

Trump, Harvard'la da uğraşmaya başladı

ABD Başkanı , 'nden 3 milyar dolarlık hibe parasını alıp ABD genelindeki meslek okullarına vermeyi düşündüğünü söyledi.

Truth Social'da yaptığı açıklamalar, yönetiminin Ivy League okullarının yabancı öğrencileri kaydetmesini engellemesinden bir haftadan kısa bir süre sonra geldi.

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