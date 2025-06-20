Trump iki hafta dedi, petrol fiyatları düşüşe geçti

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a karşı başlattığı saldırıların ardınan piyasalarda hareketlilik yaşanıyor.



ABD Başkanı Donald Trump’ın İran-İsrail savaşına müdahale kararını iki hafta içinde vereceğini açıklamasının ardından petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.



Son 24 saatte dalgalı seyreden brent petrol fiyatı uluslararası piyasalarda dün 76 dolar seviyelerine kadar tırmanırken, günü 75,13 dolar seviyesinde tamamladı.

Günü 75,13 dolardan kapatan fiyat 20 Haziran sabahı itibarıyla sınırlı bir toparlanmayla 75,73 dolar seviyesinden işlem görüyor.

KARARINI İKİ HAFTA İÇİNDE VERECEK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, doğrudan Başkan'ın ağzından bilgi aktaracağını belirterek, Trump'ın yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini söylediğini aktardı.



Leavitt, "İran, uyarıda bulunmamıza rağmen 60 gün boyunca müzakere masasına oturmadı. 61. günde İsrail İran'a karşı harekete geçti ve Başkan doğrudan iki hafta içinde karar vereceğini açıkladı." yorumunu yaptı.

