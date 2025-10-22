Trump ilaç sektörüne de el attı... Soruşturma planlanıyor

Financial Times konuya yakın kaynaklara dayanarak, Donald Trump yönetiminin ABD ticaret ortakları arasındaki ilaç fiyatlandırma uygulamalarına yönelik yeni bir soruşturma hazırladığını ve bu adımın yeni tarifelerin temelini oluşturacağını bildirdi.



Yakın zamanda başlatılacak soruşturmada, ABD ticaret ortaklarının ilaçlar için düşük ödeme yapıp yapmadığı değerlendirilecek ve soruşturmanın 1974 Ticaret Yasası'nın 301'inci maddesi kapsamında olacağı belirtildi.



ABD'li hastalar şu anda reçeteli ilaçlar için en fazla ödemeyi yapıyor ve bu ödemeler genellikle diğer gelişmiş ülkelere göre neredeyse üç kat daha fazla.



Eylül ayı sonlarında Trump, bir ilaç şirketi Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim tesisi kurmadığı sürece, ABD'nin markalı veya patentli ilaç ürünlerinin ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını söylemişti.



Trump, ilaç şirketlerine ABD ilaç fiyatlarını düşürmeleri yönünde baskı yaparken bu tehdidini yerine getirmedi.



Trump, bu yılın başlarında 17 büyük ilaç şirketinin liderlerine, ABD'deki reçeteli ilaç fiyatlarını yurtdışında ödenenlerle aynı seviyeye getirmek için nasıl düşürmeleri gerektiğini açıklayan mektuplar gönderdi.

