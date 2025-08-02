Trump istihdam verilerini beğenmedi, başkanı kovdu

ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayında iş gücü piyasasında yaşanan yavaşlamayı gösteren istihdam raporunun ardından BLS Başkanı Erika McEntarfer’i görevden aldı.

Görevden alma kararı, başta ekonomi çevreleri olmak üzere çok sayıda uzman tarafından “haberciyi kovmak” şeklinde yorumlandı.



Cuma günü yayımlanan rapor, Temmuz ayındaki işe alımlarda yavaşlama yaşandığını ve Mayıs ile Haziran aylarına ilişkin istihdam artışlarının da önceki tahminlerden düşük olduğunu ortaya koydu.

Bu tablo karşısında memnuniyetsizliğini dile getiren Trump, herhangi bir delil olmaksızın McEntarfer’ı verileri manipüle etmekle suçladı. Ayrıca McEntarfer’in, önceki Başkan Joe Biden tarafından göreve getirildiğini de vurguladı.

SİYASİ KİMLİĞİ OLMAYAN UZMAN



Erika McEntarfer, bir buçuk yıldır Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun başkanlığını yürütüyordu. Daha önce Nüfus Sayım Bürosu, Hazine Bakanlığı ve Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi’nde görev alan McEntarfer, ekonomi alanında uzmanlığı ve teknik bilgisiyle biliniyordu.



McEntarfer, 2024’ün Ocak ayında Senato’dan 86’ya 8 oyla onay alarak BLS başkanı olmuştu. Onay sürecinde hem Cumhuriyetçilerden hem de Demokratlardan destek görmüş, “istatistiksel bağımsızlığı” ve “tarafsızlığı” öne çıkarılmıştı. Onu destekleyen senatörler arasında Trump’ın şu anki başkan yardımcısı JD Vance ve dışişleri bakanı Marco Rubio da yer alıyordu.

Erika McEntarfer, Bard College’dan sosyal bilimler lisansı ve Virginia Politeknik Enstitüsü’nden ekonomi doktorasına sahip. Akademik ve bürokratik geçmişi sayesinde istatistik alanında saygın bir uzman olarak anılıyordu.



Trump’ın görevden alma kararının ardından, ABD’de istatistiksel kurumların bağımsızlığı yeniden tartışma konusu oldu.

