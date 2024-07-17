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Trump kazanırsa Fed'i ne bekliyor?

ABD'de suikast girişiminden yaralı kurtulan Trump'ın anketlerde önde olduğu belirtildi. Trump, saldırının ardından seçim çalışmalarına ara vermeden devam etti. Ekonomi politikası ve Fed'e yönelik tutumu merak edilen Cumhuriyetçi aday, yaptığı son açıklamalarla piyasalara pozitif mesajlar verdi.

Trump kazanırsa Fed'i ne bekliyor?
Trump'ın olası zaferi piyasaları nasıl etkiler?

Trump'ın olası zaferi piyasaları nasıl etkiler?

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ABD'de suikast girişiminden kılpayı kurtulan , ekonomi politikası ilişkin açıklamalarda bulundu.

Piyasalar, saldırı sonrası 'ın seçim yarışında kazanabileceğine yönelik fiyatlamalar gerçekleştirmişti.

Trump, seçimi kazanması halinde görev süresi sona ermeden ABD Merkez Bankası () Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayacağını duyurdu.

Powell'ın başkanlık süresi 2026'da, Yönetim Kurulu'ndaki görev süresi ise 2028'de sona erecek.

Powell, Fed Yönetim Kurulu'na ilk olarak eski Başkan Barack Obama tarafından atanmıştı. Powell, 2018 yılından bu yana üstlendiği Fed başkanlığına ise Trump tarafından getirilmişti.

Nisana ayında Wall Street Journal'de yer alan bir haberde Trump'ın Powell'ı görevden alacağı ve faiz kararlarında farklı etki mekanizmaları ile söz hakkı sahibi olacağı iddia edilmişti.

HAZİNE BAKANI ADAYINI AÇIKLADI

Trump, Hazine Bakanlığı için yakın zamana kadar eleştirdiği JPMorgan CEO'su Jamie Dimon'u düşüneceğini açıkladı. Başkan adayı, Dimon'ın fazlasıyla abartılan bir küreselci olduğunu söylemişti.

TRUMP-POWELL GERİLİMİ

Trump'ın ilk başkanlığı döneminde Fed'e yönelik açıklamaları piyasalar üzerinde baskı yaratmıştı.

Donald Trump, ilk olarak Temmuz 2018'de Fed'in faiz artırımlarına ilişkin Twitter hesabından, "(Ekonomi ve borsada) Ne zaman yukarı gitsek faizleri tekrar artırmak istiyorlar. Bu konuda mutlu değilim ancak onlara (Fed'e) en iyisini düşündükleri şeyi yapmaları konusunda izin veriyorum. Fed, ekonomik toparlanmayı aksatabilir. Ekonomi alanında bu kadar yoğun çalıştıktan sonra faizlerin yukarı çıkması hoşuma gitmiyor." paylaşımını yapmıştı.

Bu paylaşım ile birlikte Beyaz Saray'ın 1992'den bu yana Fed'in para politikalarına ilişkin yorum yapmaktan kaçınması geleneği sona ermişti.

Eleştirel söylemlerini sürdüren Trump, sadece Fed politikalarını değil, direkt olarak Fed Başkanı Jerome Powell'ı da hedef almıştı. Trump, isterse Powell'ı görevden alabileceğini belirterek, faizlerin inmesi gerektiğini savunmuştu.

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