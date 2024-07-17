Trump kazanırsa Fed'i ne bekliyor?

ABD'de suikast girişiminden kılpayı kurtulan Donald Trump, ekonomi politikası ilişkin açıklamalarda bulundu.



Piyasalar, saldırı sonrası Trump'ın seçim yarışında kazanabileceğine yönelik fiyatlamalar gerçekleştirmişti.



Trump, seçimi kazanması halinde görev süresi sona ermeden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayacağını duyurdu.



Powell'ın başkanlık süresi 2026'da, Fed Yönetim Kurulu'ndaki görev süresi ise 2028'de sona erecek.



Powell, Fed Yönetim Kurulu'na ilk olarak eski Başkan Barack Obama tarafından atanmıştı. Powell, 2018 yılından bu yana üstlendiği Fed başkanlığına ise Trump tarafından getirilmişti.



Nisana ayında Wall Street Journal'de yer alan bir haberde Trump'ın Powell'ı görevden alacağı ve faiz kararlarında farklı etki mekanizmaları ile söz hakkı sahibi olacağı iddia edilmişti.



HAZİNE BAKANI ADAYINI AÇIKLADI



Trump, Hazine Bakanlığı için yakın zamana kadar eleştirdiği JPMorgan CEO'su Jamie Dimon'u düşüneceğini açıkladı. Başkan adayı, Dimon'ın fazlasıyla abartılan bir küreselci olduğunu söylemişti.



TRUMP-POWELL GERİLİMİ



Trump'ın ilk başkanlığı döneminde Fed'e yönelik açıklamaları piyasalar üzerinde baskı yaratmıştı.



Donald Trump, ilk olarak Temmuz 2018'de Fed'in faiz artırımlarına ilişkin Twitter hesabından, "(Ekonomi ve borsada) Ne zaman yukarı gitsek faizleri tekrar artırmak istiyorlar. Bu konuda mutlu değilim ancak onlara (Fed'e) en iyisini düşündükleri şeyi yapmaları konusunda izin veriyorum. Fed, ekonomik toparlanmayı aksatabilir. Ekonomi alanında bu kadar yoğun çalıştıktan sonra faizlerin yukarı çıkması hoşuma gitmiyor." paylaşımını yapmıştı.



Bu paylaşım ile birlikte Beyaz Saray'ın 1992'den bu yana Fed'in para politikalarına ilişkin yorum yapmaktan kaçınması geleneği sona ermişti.



Eleştirel söylemlerini sürdüren Trump, sadece Fed politikalarını değil, direkt olarak Fed Başkanı Jerome Powell'ı da hedef almıştı. Trump, isterse Powell'ı görevden alabileceğini belirterek, faizlerin inmesi gerektiğini savunmuştu.