Trump kesesini dolduruyor... İşte kısa sürede elde ettiği gelir

Donald Trump, Amerika'nın milyarder başkanının geniş iş varlıklarına bir bakış sağlayan kamuya açık bir mali açıklama raporunda kripto, golf kulüpleri, lisanslama ve diğer girişimlerden 600 milyon dolardan fazla gelir bildirdi.



KRİPTODA KAZANDI



Trump'ın 2024 takvim yılını kapsadığı anlaşılan yıllık mali açıklama formu, başkanın kriptoya girmesinin servetine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu gösteriyor, ancak aynı zamanda gelişmelerden ve diğer işletmelerinden elde ettiği gelirlerden de büyük ücretler bildirdi.



1.6 MİLYAR DOLARLIK VARLIK VAR



Reuters'in hesaplamasına göre başkan toplamda en az 1,6 milyar dolar değerinde varlık bildirdi.



ÇOCUKLARINA DEVRETMİŞTİ AMA PARALAR KENDİSİNE AKIYOR



Trump her ne kadar işlerini çocukları tarafından yönetilen bir tröste devrettiğini söylese de, yapılan açıklamalar bu kaynaklardan elde edilen gelirin nihayetinde başkana nasıl tahakkuk ettiğini gösteriyor ki bu da onu çıkar çatışması suçlamalarına açık hale getiriyor.



Örneğin kripto gibi alanlardaki bazı işletmeleri, ABD'nin onun yönetimindeki politika değişikliklerinden faydalanıyor ve eleştiri kaynağı haline geliyor.



Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, Reuters'a e-posta yoluyla yaptığı açıklamada "Başkan Trump, Başkan Yardımcısı Vance ve üst düzey Beyaz Saray personeli gerekli etik brifinglerini ve mali raporlama yükümlülüklerini tamamladılar. Trump Yönetimi Amerikan halkı için şeffaflık ve erişilebilirlik konusunda kararlıdır." dedi.



Mali açıklama 13 Haziran'da imzalandı ve kapsadığı zaman dilimi belirtilmedi. Kripto para listelerinin ayrıntıları ve açıklamadaki diğer bilgiler, ailenin kripto para girişimleri tarafından toplanan paranın çoğunu hariç tutacak olan Aralık 2024'ün sonuna kadar olduğunu gösteriyor.



KRİPTODAN SADECE 320 MİLYON DOLAR KAZANDI



Bu yılın başlarında Trump tarafından piyasaya sürülen bir meme coin - $TRUMP - tek başına tahmini 320 milyon dolar ücret kazandı, ancak bu miktarın Trump kontrolündeki bir kuruluş ve ortakları arasında nasıl paylaştırıldığı kamuya açık olarak bilinmiyor.



Meme coin ücretlerine ek olarak Trump ailesi, merkezi olmayan bir finans şirketi olan World Liberty Financial'dan 400 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Trump ailesi ayrıca bir Bitcoin madenciliği operasyonu ve dijital varlık borsasında işlem gören fonlarla da ilgileniyor.



Açıklamalarda Trump, World Liberty'deki token satışlarından 57,35 milyon dolar elde ettiğini bildirdi. Ayrıca girişimde 15,75 milyar yönetim jetonu tuttuğunu bildirdi.