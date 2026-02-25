Trump konuştu, dolar düşüşe geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birliğin Durumu konuşmasında gümrük vergisi politikalarında herhangi bir değişiklik sinyali vermemesinin ardından dolar endeksi 97,8'in altına gerileyerek önceki seansın kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

Trump, yabancı ülkelerin ticaret anlaşmalarına uyacaklarına olan güvenini dile getirdi ve gümrük vergilerinin sonunda gelir vergilerinin yerini alabileceğini öne sürdü. ABD, Salı günü geçici olarak yüzde 10'luk küresel bir gümrük vergisi uygulamaya başladı. Beyaz Saray'ın bu oranı, Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın karşılıklı gümrük vergilerini iptal etme kararının ardından yüzde 15'e çıkarmayı hedeflediği bildiriliyor.

Para politikası cephesinde ise Susan Collins, iyileşen işgücü piyasası ve devam eden enflasyon riskleri karşısında faiz oranlarını sabit tutmanın muhtemelen uygun olduğunu belirtirken, Thomas Barkin de politikanın ekonomik riskleri yönetmek için iyi bir konumda olduğunu ekledi. Bununla birlikte, piyasalar bu yıl Fed'den yaklaşık üç adet 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,8432 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,8413 lira, en yüksek de 43,8624 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,8540 liradan alıcı buluyor.