Trump ne isterse o. Çin 300 milyon dolarlık alım yaptı

Çin, yaklaşık 300 milyon dolar tutarında en az 10 sevkiyatlık ABD soya fasulyesi alımı gerçekleştirdi. Konuya yakın iki tüccar, sözleşmelerin pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından imzalandığını belirtti.

Trump, görüşmede Xi’den ABD mallarının alımlarını hızlandırmasını ve artırmasını istediğini, Xi’nin de "az çok kabul ettiğini" söyledi.

Tüccarlardan biri Çin’in 12 sevkiyat aldığını, diğerinin ise 10–15 arası olduğunu tahmin ettiğini aktardı. Her sevkiyatın 60 bin –65 bin ton arasında olduğu ve ocak ayında ABD’nin Körfez kıyısı ile Pasifik Kuzeybatı limanlarından gönderileceği bildirildi.

Alımlar, ABD soya fasulyesinin Brezilya ürünlerinden daha pahalı olmasına rağmen gerçekleşti. Çin, Washington–Pekin arasındaki ticaret gerilimi nedeniyle aylardır ABD’den alımları azaltmıştı. Ancak ekim sonunda Güney Kore’de yapılan liderler görüşmesinin ardından alımlar yeniden hız kazandı.

Devlet kontrolündeki COFCO, ekim sonundan bu yana yaklaşık 2 milyon ton ABD soya fasulyesi satın aldı. Bu rakam, Beyaz Saray’ın açıkladığı 12 milyon tonluk hedefin altında kalıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Çin’in alımlarının “tam zamanında” ilerlediğini, üç buçuk yıl içinde toplam 87,5 milyon ton ABD soya fasulyesi alınmasını öngören anlaşmaya bağlı kalındığını söyledi.