Trump petrol için muafiyeti uzatabilir
22.04.2026 07:37
ABD Başkanı Trump, yüksek petrol fiyatlarıyla başa çıkmaya çalışıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD petrol sevkiyatlarını kolaylaştırmak için nakliye muafiyetini uzatmayı değerlendiriyor.
Axios 'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, yabancı bayraklı kargo gemilerinin ülke içi limanlar arasında yakıt ve diğer malları taşımasına olanak tanıyan Jones Yasası muafiyetini uzatmayı değerlendiriyor.
Trump, İran savaşının yol açtığı yakıt fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi umuduyla ABD Körfez Kıyısı'ndan ülkenin diğer kıyı pazarlarına yapılan sevkiyatları artırmak amacıyla 17 Mart'tan itibaren 60 günlüğüne Jones Yasası kısıtlamalarını askıya almıştı.