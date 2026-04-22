Trump petrol için muafiyeti uzatabilir

Axios 'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump , yabancı bayraklı kargo gemilerinin ülke içi limanlar arasında yakıt ve diğer malları taşımasına olanak tanıyan Jones Yasası muafiyetini uzatmayı değerlendiriyor.

Trump, İran savaşının yol açtığı yakıt fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi umuduyla ABD Körfez Kıyısı'ndan ülkenin diğer kıyı pazarlarına yapılan sevkiyatları artırmak amacıyla 17 Mart'tan itibaren 60 günlüğüne Jones Yasası kısıtlamalarını askıya almıştı.