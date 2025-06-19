Trump: Powell gerçek bir aptal

ABD Başkanı Donald Trump'ın hakaretleri son bulmuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ı hedefine alan ve her seferinde Powell'a yüklenen Trump, faizin sabit kalması sonrası yine hakaretler savurdu.



Trump sosyal medya hesabından "Powell en kötüsü, Amerika'ya milyarlarca dolara mal olan gerçek bir aptal" dedi.

DAHA ÖNCE DE HAKARET ETMİŞTİ

Trump, Powell'a "aptal" demeyi alışkanlık haline getirdi ve her istediği olmadığında Powell'ı hedefine koymaya başladı.



FED FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ



ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 4.25 ile 4.50 aralığında sabit tuttu.