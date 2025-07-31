Trump, Powell'a yüklendi: Aptal, beceriksiz

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in faizi düşürmeme ısrarı karşısında çileden çıkmaya devam ediyor. Her fırsatta Fed Başkanı Jerome Powell'a hakaret eden Trump, faizi düşürmediği için "Aptal" dedi.



Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Powell'ın faizi indirmeyerek yapacağını yaptığını ve çok geç kalındığını belirtti.



Powell'ın siyasi kararlar verdiğine değinen Trump, hakaretlere devam etti.



Powell'ın Fed binasını onarımdan geçirmesine yönelik olarak da eleştiride bulunan Trump, inşaat tarihindeki en beceriksiz ve yozlaşmış bina yenilenmesinin yapıldığını söyledi.



Trump, faizin düşmemesinin kayıp olduğunu ve bedelini ABD'nin ödeyeceğini kaydetti.