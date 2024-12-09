Trump: Powell'ı gönderme niyetim yok

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine yeni bir isim getirmek gibi bir niyeti olmadığını söyledi.

Trump: Powell'ı gönderme niyetim yok
Piyasalarda gözler ABD enflasyon verilerinde

Piyasalarda gözler ABD enflasyon verilerinde

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Küresel piyasalar gözler 'in gelecek hafta açıklayacağı faiz kararını odaklandı.

Başkanı seçilen , ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yerine yeni bir isim getirmek gibi bir niyeti olmadığını söyledi.

Kasım ayında ABD seçimlerini kazanmasından bu yana ilk kez bir televizyon kanalına mükalat verdi.

Trump, "Sanırım ayrılmasını söyleseydim ayrılırdı ama rica etseydim, muhtemelen yapmazdı." dedi.

Powell, geçen ay Trump'ın istifasını istemesi halinde kenara çekilmeyeceğini söylemişti.

Fed Başkanı Powell'ın görev süresi Mayıs 2026'da sona erecek.

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