Trump, Powell'ın yerine isim düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Powell'ın yerine iki ya da üç üst düzey adayı değerlendirdiğini söyledi. Air Force One uçağında konuşan Trump, adayların isimlerini vermekten kaçındı ancak seçimini Eylül ya da Ekim gibi erken bir tarihte açıklayabileceğini doğruladı.



The Wall Street Journal'a göre eski Fed Başkanı Kevin Warsh, Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hassett, Hazine Bakanı Scott Bessent, eski Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Fed Başkan Yardımcısı Christopher Waller'ın isimleri değerlendiriliyor.



Enflasyon, faiz oranları ve ekonomik istikrar söz konusu olduğunda, Powell'ın halefi hakkındaki karar ABD para politikasının yönünü 2026'nın çok ötesinde şekillendirebilir.