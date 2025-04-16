Trump reçeteli ilaç fiyatlarını düşürüyor: Hastalar yüzde 60 indirimi görebilir

ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir kararname imzalayarak reçeteli ilaç fiyatlarını düşürme emri verdi.

Kararnameye ilişkin yapılan açıklamada, "Mesaj açıktır: Yürütme organı, ülkemizdeki ilaç üreticilerinin, aynı reçeteli ilaçlar için, çoğunlukla aynı yerde üretilen, diğer ülkelerdeki hastalardan daha fazla ücret talep etmesine artık seyirci kalmayacak" denildi.



Kararname, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Robert Kennedy Jr.'a, kanser hastaları da dahil olmak üzere, Medicare sistemi kapsamındaki reçeteli ilaçların ödemelerinin, hastanın tedaviyi nerede aldığına bakılmaksızın standartlaştırılması talimatını veriyor.

Bu durumun hastalar açısından yüzde 60'a varan fiyat indirimlerinin önünü açması bekleniyor. Ayrıca hastanelerin ilaç maliyetlerinde yüzde 35 oranında tasarruf sağlanabilecek. Kararnamede ayrıca düşük gelirli hastalara yönelik insülin ve alerji ilaçlarında fiyat indirimi öngörülüyor.

ENFLASYONDAN FAZLA ARTTI



ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, reçeteli ilaç fiyatlarının son yıllarda ortalama yüzde 15 oranında arttığını, bu ilaçların neredeyse yarısının enflasyon oranından daha fazla fiyat artışı yaşadığını tahmin ediyor.

Trump yönetimi, sağlık bakanlığında yaklaşık 10 bin çalışanın işten çıkarılması ve ithal ilaçlara vergi getirilmesinin, kararın uygulanmasını etkilemeyeceğini söylüyor.