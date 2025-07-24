Trump şantiye gezecek

ABD Başkanı Donald Trump, merkez bankasının yenileme çalışmalarına yönelik eleştirilerin artması ve başkanın Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz indirimine gitmemesi nedeniyle neredeyse sürekli eleştirmesi üzerine Perşembe günü Federal Rezerv'i bizzat ziyaret edecek.



Beyaz Saray, başkanın günlük kamu programının açıklanmasıyla birlikte bu ziyareti duyurdu.



Ziyaret saat 16:00'da planlanıyor ve “BAŞKAN Federal Rezerv'i ziyaret ediyor” şeklinde basit bir açıklama yapılıyor, başka ayrıntı verilmiyor.



Trump'ın üç yardımcısı James Blair, Bill Pulte ve Russ Vought yenileme projesini şahsen görmek için bir ziyaret talep ediyorlardı ve geçen hafta Cuma akşamı yapılacak bir ziyareti reddetmişlerdi. Bu zaman dilimi Trump'ın senatörlerle akşam yemeği ile çakışıyordu, ancak Trump'ın her zaman katılmayı planlayıp planlamadığı belli değildi.



Blair Salı günü yaptığı açıklamada, Trump yönetimi yetkilileri ve Fed'in Perşembe günü yapılacak bir ziyaret üzerinde anlaştıklarını söyledi. Şimdi, Beyaz Saray'a göre, Trump da gidiyor.



Powell, Fed'i faiz oranlarını sabit tutmaya yönlendirdiği için aylardır Trump ve müttefiklerinin eleştirilerine maruz kalıyor. Powell, yönetimin gümrük vergisi artışlarının enflasyonist etkisinden endişe duyduğu için geçen yılki indirimlere devam etmeyi reddetmişti.