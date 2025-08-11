Trump şimdi de fasulyeye odaklandı... Fiyatlar arttı

ABD Başkanı Donald Trump Çin'i ABD soya fasulyesi alımlarını önemli ölçüde artırmaya çağırdı ve bunu Pekin'in Washington ile olan ticaret açığını kapatmanın bir yolu olarak sundu. Truth Social'de mesaj paylaşan Trump "Çin, soya fasulyesi kıtlığından endişe duyuyor. En güçlü soya fasulyesi bizim büyük çiftçilerimiz tarafından üretiliyor. Umarım Çin, soya fasulyesi siparişlerini hızla dört katına çıkarır. Bu aynı zamanda Çin'in ABD ile olan ticaret açığını önemli ölçüde azaltmanın bir yoludur. Hızlı hizmet sağlanacaktır. Teşekkürler Başkan XI." dedi.



Trump'ın bu sözleri, Salı günü sona erecek olan gümrük ateşkesi öncesinde ABD-Çin gerginliğinin artması ve yeni yüksek gümrük vergileri riskini artırması üzerine geldi. Bu arada, Bloomberg News, Çin'in ekonomik yavaşlama ortamında soya fasulyesi ticaretini sessizce yeniden şekillendirdiğini, zayıf iç talep ve güçlü biyodizel fiyatları nedeniyle yıllar sonra ilk kez soya fasulyesi yağı ihraç ettiğini ve hayvan yemi için ham fasulyenin yurtiçinde işlenmesini azaltmak için Arjantin'den soya fasulyesi küspesi ithalatını denediğini bildirdi.



SOYA FASULYESİ FİYATLARI YÜKSELDİ



ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in ABD'den aldığı soya fasulyesi siparişlerini dört katına çıkarmasını umduğunu söylemesinin ardından soya fasulyesi vadeli işlemleri yüzde 2'nin üzerinde artarak kile başına 9,80 doların üzerine çıktı. Dünyanın en büyük soya fasulyesi ithalatçısı olan Çin, son yıllarda ticaret anlaşmazlıkları, diplomatik gerginlikler ve artık dünyanın en büyük ihracatçısı olan Brezilya'nın rekabetçi fiyatları nedeniyle Güney Amerika tedariklerini giderek daha fazla tercih ediyor.



Analistler, ABD'nin önemli yetiştirme bölgelerindeki olumlu hava koşullarının bu yılın ilerleyen dönemlerinde bol bir hasadı destekleyeceğini ve Çin talebi toparlansa bile bol arz ve fiyatlar üzerindeki olası aşağı yönlü baskı endişelerini yoğunlaştıracağını öngörüyor.