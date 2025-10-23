Trump şimdi de kuantuma yöneldi

Wall Street Journal'ın konuya yakın kişilere dayandırdığı haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, federal fonlama karşılığında çeşitli kuantum bilgisayar şirketlerinde hisse almak için görüşmelerde bulunuyor.



Haberde, IonQ, Rigetti Computing ve D-Wave Quantum gibi şirketlerin, anlaşmaların bir parçası olarak hükümetin hissedar olması konusunu tartıştığı belirtildi. Görüşmelerin, Washington' dan her biri için minimum 10 milyon dolarlık fonlama teşviklerini içerdiği de eklendi.

