Trump, Soğuk Savaş yasasını devreye aldı

İran Savaşı, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarındaki ablukanın sürmesinin yanı sıra Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının da etkisiyle petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerine çıktı.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin zor durumda bıraktığı ABD Başkanı Donald Trump , Avrupa ülkelerinin acil durum rezervlerinden 100 milyon varil motorin ve ham petrolü serbest bırakma kararı ve Rusya'ya yönelik dizel yaptırımlarının hafifletilmesi sonrası yeni bir hamle yaptı. Soğuk Savaş döneminden kalma Savunma Üretim Yasası'nın bir bölümünü devreye soktu.

YENİ TEŞVİKLER GELİYOR

Trump bu yasa sayesinde petrol krizini üretim, rafineri, boru hatları ve sıvı yakıt depolama alanlarında mali teşviklerle aşmayı umuyor.

Trump'ın Savunma Üretimi Yasası'na ilişkin talimatında, söz konusu adımlar atılmadığı takdirde ABD'nin finansman kısıtları, uzun hazırlık süreleri, izin süreçleri ve altyapı darboğazları ile tedarik zincirindeki sınırlamalar nedeniyle bu enerji hizmetlerini yeterli miktarda ve “zamanında” sağlayamayacağı belirtildi.

TURMP'A DESTEK DÜŞÜYOR

Maliyetlerdeki artış, 3 Kasım'da yapılacak seçimler öncesinde Trump için risk oluşturuyor. Cumhuriyetçiler, Kongrenin her iki kanadında da kontrolü ellerinde tutmaya çalışıyor. Kamuoyu yoklamalarına göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 36'sı Trump'ın ekonomiyi yönetme biçimini onaylıyor.

Talimatta, finansman sağlanabilecek belirli projelerin adları verilmedi. Ancak Başkan Yardımcısı JD Vance, Delek US Holdings'e ait Teksas'taki bir rafinerinin kapasitesini artırmak için Savunma Üretim Yasası'nın kullanacağını açıklamıştı. Trump, geçen yıl ulusal güvenlik açısından kritik kabul edilen enerji projeleri için Savunma Üretim Yasası kapsamında 1 milyar dolarlık finansman öngören bir yasayı imzalamıştı.