Trump Sri Lanka'yı hedefine koydu

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere ABD'ye giren tüm Sri Lanka mallarına yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.



Bu karar, Trump'ın Çarşamba günü Truth Social platformunda yayınladığı ve Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe'ye hitaben yazdığı bir mektupla ortaya çıktı.



Mektupta Trump, "Sri Lanka ile ancak daha dengeli ve adil bir TİCARET ile ilerlemeye karar verdiğini" söyledi. 30'luk gümrük tarifesi, mevcut sektörel tarifelere ek olarak tüm sektörlerde uygulanacak.



Trump'ın son ticaret hamlesi, haksız ticaret uygulamalarından faydalanmakla suçladığı ülkelere yönelik "karşılıklı gümrük vergileri" olarak adlandırılan daha geniş kapsamlı girişiminin bir parçası. Sri Lanka henüz kamuoyuna açık bir yanıt vermedi.