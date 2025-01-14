Trump tarifeleri için kademeli geçiş planı

ABD'de ikinci Trump dönemi için geri sayım başlarken, ekonomi politikalarının enflasyonu artıracağına dair endişeler de artış gösterdi.



Bloomberg'in haberine göre Trump'ın yeni ekonomi ekibinin üyeleri, enflasyonun yükselmesini önlemeye yardımcı olmak için kademeli bir yaklaşımla gümrük vergilerini her ay yavaş yavaş artırmayı değerlendiriyor.



Ekibin değerlendirdiği plana göre ayda yaklaşık yüzde 2 ila yüzde 5 oranında artan kademeli gümrük tarifeleri tasarlanıyor.



Bloomberg'e konuşan kaynaklar önerinin henüz ilk aşamalarında olduğunu ve Trump'a henüz sunulmadığını, bunun da aylık kademeli bir yaklaşımın müzakere sürecinin başlarında olduğunun bir işareti olduğunu söyledi.



Plan üzerinde çalışan danışmanlar arasında Hazine Bakanı adayı Scott Bessent, Ulusal Ekonomi Konseyi direktörü Kevin Hassett ve Ekonomi Danışmanları Konseyi'ne liderlik etmek üzere aday gösterilen Stephen Miran'ın bulunduğu belirtildi