Trump tehdit ediyor altın yükseliyor. Yükselişin tek nedeni Trump mı?

Altın, bugün de yükselişe geçti. Süregelen ekonomik ve jeopolitik belirsizlik yatırımcıları güvenli liman metaline yönlendirdiğinden, altın fiyatları dün günü yüzde 3'ten fazla artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Spot altın, ABD Doğu Kıyısı Saatiyle 15:57'de (GMT 20.57) ons başına 5. bin 181,84 dolara ulaşarak zirve yaptı. Fiyatlar pazartesi günü ilk kez 5 bin dolar eşiğini aşmıştı.

Altın geçen yılki rekor yükselişin üzerine bu yıl şimdiden yüzde 18'den fazla değer kazandı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Bank of America'da emtia stratejisti olan Michael Widmer, "Altın piyasasına insanları ilk başta çeken etkenler ortadan kalktığı için yükselişler normalde sona erer; ancak bu sefer durum böyle değil." dedi.

Başkan Donald Trump'ın Pazartesi günü Güney Kore ithalatına yeni gümrük vergileri uygulama planlarını açıklamasının ardından endişeler arttı; ayrıca 30 Ocak'taki fonlama son tarihinden önce ABD hükümetinin kısmen kapanması riski de gündeme geldi .

Piyasalar, faiz oranlarının değişmemesi beklenen ve yatırımcıların merkez bankasının bağımsızlığına ilişkin artan endişeler arasında FED Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı basın toplantısı da önemli.

Piyasalar dün başlaya ABD Merkez Bankası'nın iki günlük politika toplantısına odaklanmış durumda.

Bu arada, Deutsche Bank ve Societe Generale, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar ons başına 6 bin dolara ulaşacağını öngörüyor.

GÜMÜŞTE DURUM NE?

Spot gümüş, Pazartesi günü 117,69 dolarlık rekor seviyeye ulaştıktan sonra yüzde 7,7 artışla ons başına 111,84 dolara yükseldi. Geçen yıl yüzde 146'lık bir artış kaydeden gümüş, bu yıl yüzde 57'den fazla değer kazandı.

Bank of America'nın uzmanları "Önümüzde çok fazla dalgalanma olacak ve (gümüşte) sert geri çekilme riskleri var" dedi ve güçlü temel göstergelerin ve borsa yatırım fonlarına girişlerin 170 dolarlık fiyat hedefini destekleyebileceğini ekledi. Citi, kısa vadeli gümüş fiyatı tahminini daha önce 100 dolardan 150 dolara yükseltti.