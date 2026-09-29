Trump teklifi reddetti, petrol piyasası alev aldı

WTI ham petrol ün varil fiyatı 93 doların, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrolün fiyatı da 100 doların üzerine çıkarak yükselişini sürdürdü.

ABD-İran müzakerelerindeki belirsizlik, Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı boru hattından petrol akışının yeniden başlamasından daha önemli hale geldi. İranlı yetkililerin, Ortadoğu'daki düşmanlıkları sona erdirmek ve Kasım ayındaki ABD ara seçimlerinden önce Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için bir anlaşmaya varılması olasılığına şüpheyle baktıkları bildiriliyor.

New York'ta yapılan son ABD-İran görüşmelerinde sınırlı ilerleme kaydedildi ve ABD Başkanı Donald Trump , Tahran'ın stratejik su yolunu yeniden açma yönündeki son teklifini reddetti.

Bununla birlikte, Trump'ın, nükleer anlaşmaya doğru anlamlı bir ilerleme kaydedilmesi durumunda İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesini ve fonların dondurulmasının kaldırılmasını değerlendirdiği bildiriliyor.

Bu arada, Suudi Arabistan'ın, Hürmüz Boğazı çevresinde alternatif bir rota sağlayan önemli bir boru hattındaki onarımların ardından petrol akışını günde yaklaşık 3,5 milyon varile çıkardığı bildiriliyor.