Trump TikTok'u pazarladı... Zenginleri bir araya getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, kısa video uygulaması TikTok için bir alıcı bulduğunu ve bunu "çok zengin insanlar" grubu olarak tanımladığını, kimliklerini yaklaşık iki hafta içinde açıklayacağını söyledi.



Trump, geliştirdiği anlaşmanın muhtemelen Çin'in onayına ihtiyacı olacağını ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bunu muhtemelen onaylayacağını tahmin etti.



ABD başkanı bu ayın başlarında, Çin merkezli ByteDance'in TikTok'un ABD varlıklarını elden çıkarmasını veya önemli ilerleme kaydedilmeden kapatılmasını gerektiren bir yasaya rağmen, TikTok'un ABD varlıklarını elden çıkarması için son tarihi 17 Eylül'e uzatmıştı.



2024 ABD yasası, ByteDance'in uygulamanın ABD varlıklarını elden çıkarmayı tamamlamadığı veya bir satışa doğru önemli ilerleme göstermediği sürece TikTok'un 19 Ocak'a kadar faaliyetlerini durdurmasını gerektiriyordu.

