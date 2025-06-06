Trump ve Musk telefonda görüşecek

Beyaz Saray yardımcılarının ABD Başkanı Donald Trump ile kamuoyu önünde yaşanan kavganın ardından barışı sağlamak için Tesla CEO'su Elon Musk ile bir telefon görüşmesi planladığını bildirmesinin ardından Frankfurt'ta işlem gören Tesla hisseleri yüzde 5,6 yükseldi.



Trump, Musk'ın şirketlerine yönelik hükümet sözleşmelerini kesmekle tehdit ederken Musk, Trump'ın görevden alınması gerektiğini öne sürerek aralarındaki ilişkiyi sosyal medyada topyekûn bir kavgaya dönüştürdü.



Tesla hisseleri Perşembe günü New York'ta yüzde 14,3 düşüşle kapandı ve yaklaşık 150 milyar dolar piyasa değeri kaybetti.