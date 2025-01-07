Trump, vergi planından çark edecek mi?

ABD'de göreve başlamasına az bir süre kalan Donald Trump'ın tarife planında değişime hazırlandığı iddia edildi.

Trump, Washington Post'ta yer alan haberi hızla yalanladı. Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "Gümrük vergisi politikamdan geri adım atmayacağım. "dedi.

Haberde yalnızca ulusal ya da ekonomik güvenlik açısından kritik görülen belirli sektörlere gümrük vergisi uygulanması üzerinde çalışıldığı kaydedildi.



Savunma sanayi, tıbbi malzemeler ve nadir toprak minerallerinin ek vergi getirilecek sektörler arasında olabileceği tahmin ediliyordu.

Söz konusu iddia, Trump'ın en önemli vaatlerinden biri olan gümrük tarifesinde geri adım attığı anlamına gelecekti.



Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.