Trump, vergi planından çark edecek mi? Ekibi çalışmalara başladı

ABD'de göreve başlamasına az bir süre kalan Donald Trump'ın tarife planında değişime hazırlandığı iddia edildi.



Trump'ın ekibinin her ülkeye uygulanacak ancak yalnızca kritik ithalatları kapsayacak gümrük tarifesi planlarını araştırdığı bildirildi.



Washington Post'ta yer alan habere göre yalnızca ulusal ya da ekonomik güvenlik açısından kritik görülen belirli sektörlere gümrük vergisi uygulanması üzerinde çalışıldığı kaydedildi.



Tarife programına dair sektör veya ithalat kalemi ile ilgili bir ayrıntı verilmedi. Ancak savunma sanayi, tıbbi malzemeler ve nadir toprak minerallerinin ek vergi getirilecek sektörler arasında olduğu tahmin ediliyor.



Söz konusu değişikliğin gerçekleşmesi halinde Trump'a seçimi kazandıran önemli vaatlerden biri geri plana atılmış olacak.



Buna rağmen tarife değişikliğinin küresel ticareti alt üst edebileceği belirtildi.



Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.