Trump vergiyi yüzde 50'ye çıkarabilir

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan "karşılıklı" tarifelerin en az yüzde 15'ten başlayacağını ve 1 Ağustos'a kadar geçerli olacak yeni vergiler için taban fiyatını yükselteceğinin sinyalini verdi.Washington'da düzenlenen bir Yapay Zeka zirvesinde konuşan Trump, "Yüzde 15 ile yüzde 50 arasında herhangi bir yerde doğrudan ve basit bir tarife uygulayacağız" dedi ve daha yüksek oranın ABD'nin "çok iyi geçinemediği" ülkeler için geçerli olduğunu ekledi.



Bu açıklamalar, ticaret anlaşmaları olan birkaç ülke hariç, neredeyse tüm ABD ticaret ortaklarını hedefleyen daha agresif bir tarife politikasına doğru bir geçişi işaret ediyor.



Salı günü Trump, Tokyo'nun ABD mallarına yönelik kısıtlamaları kaldırmayı ve 550 milyar dolarlık bir yatırım fonunu desteklemeyi kabul etmesinin ardından Japonya'ya uygulanması planlanan yüzde 25'lik tarifeyi yüzde 15'e düşüreceğini duyurdu.



Güney Kore, Hindistan ve AB üyeleri de dahil olmak üzere diğer ülkeler, daha yüksek tarifelerden kaçınmak için hala anlaşmalar üzerinde müzakere ediyor. Trump, AB ile görüşmelerin "ciddi" olduğunu belirtti ve sürece dahil olan ülke sayısı göz önüne alındığında daha basit bir tarife sistemine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.