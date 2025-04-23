Trump vitesi düşürdü, "Amerika'yı sat" havası tersine döndü

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki kritik mesajının ardından toparlandı. Trump'ın ABD-Çin ticareti ve Fed Başkanı Powell ile ilgili açıklamaları, piyasalardaki gerilimi düşürdü.



ABD Başkanı Donald Trump, gümrük tarifeleri konusunda Çin'e karşı sert oynamayacağı mesajını verirken, "Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar." dedi.



Amerikan Merkez Bankası'na (Fed) yönelik eleştiri tonunu da düşüren Trump, merkez bankasının faiz oranlarını daha hızlı düşürmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğramasına rağmen, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma niyetinde olmadığını söyledi.



HİSSE SENETLERİ YÜKSELDİ, DOLAR RAHATLADI



Trump'ın açıklamaları sonrası riskli varlıklara yönelik talep arttı. Hisse senetlerinde sert yükselişler görülürken, bir süredir baskı altındaki dolar rahatladı.



Dolar endeksi, yeniden 100 sınırına yerleşti ve 3 yılın en düşük seviyesinden toparlandı.



New York borsası, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 1000 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,66 artarak 39.186,98 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 2,51 artışla 5.287,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,71 kazançla 16.300,42 puana çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 artışla 34.911 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 yükselişle 2.525 puandan kapandı.



Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle 3.298 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 yükselişle 22.060 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 kazançla 79.782 puanda işlem gördü..



Analistler, piyasalardadaki güçlü "Amerika'yı sat" havasının tersine döndüğünü belirtti.



GÜVENLİ LİMANA TALEP DÜŞTÜ



Bu yıl rekor üstüne rekor kıran ons altın, yüzde 1,38 değer kaybıyla 3 bin 330 dolara indi. Altının ons fiyatı, dün 3 bin 517 dolar ile rekor kırmıştı.



Düşüşe rağmen altın, yıl başından itibaren yüzde 30 değer kazanmış durumda.



KRİPTO PARALARDA YENİ RALLİ



Kripto para piyasalarında da yükselişler hızlandı. Bitcoin, mart ayından bu yana ilk kez 90 bin doları aştı. Lider kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 7'ye yakın artarak 94 bin doların üzerine çıktı. Ethereum ise yüzde 10'dan fazla değer kazandı ve bin 800 doları test etti.