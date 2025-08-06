Trump yine acımadı... Japonlara kullanamayacakları araçları satıyor

ABD Başkanı Donald Trump, küçük otomobilleri tercih eden Japonlara devasa Ford F-150 satıyor. Bu detay iki ülkenin yaşadığı anlaşmazlıkların en son göstergesi oldu.



VERGİ YERİNE DEV ARACI KABUL ETTİLER



Bu açıklamalar, Tokyo'nun baş müzakerecisinin Washington'a giderek Trump yönetiminden otomobiller ve otomobil parçaları üzerindeki gümrük vergilerini şu anda uygulanan yüzde 27,5'ten yüzde 15'e düşürme sözünü yerine getirmesini talep etmesinin ardından geldi.



Trump, dün CNBC tarafından yayınlanan bir telefon röportajında Japonya hakkında "Arabalarımızı alıyorlar. Çok iyi satan çok güzel Ford F-150'yi alıyorlar. Eminim ki orada da çok iyi satış yapacağız ve burada çok iyi satan diğer ürünler de orada iyi satış yapacak." dedi.



ANLAŞMA İKİLEMDE BIRAKTI



ABD ile Japonya arasında imzalanan ticaret anlaşmasının çeşitli ayrıntıları konusunda belirsizlik hakim ve bu durum, özellikle otomobillerle ilgili olarak Japonya'da anlaşmanın uygulanmasına ilişkin endişelere yol açıyor. Trump yönetiminin ticaret anlaşmalarına ilişkin söylemleri, ortaklarıyla sık sık uyuşmazlıklar göstererek anlaşmaların uygulanabilirliği konusunda şüpheler uyandırıyor.



Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba dün düzenlenen parlamento oturumunda anlaşma hakkında "Bu son derece acil bir konu, bu nedenle hükümet anlaşmanın uygulanması için elinden geleni yapacak" dedi.



ABD'nin Japonya'ya uyguladığı otomobil gümrük vergisi şu anda yüzde 27,5 olarak belirlenmişti. Bu oran, önceki yüzde 2,5'lik oran ile Trump tarafından uygulanan yeni yüzde 25'lik oranın birleşiminden oluşuyor. Oranın yüzde 15'e düşürülmesi darbenin etkisini azaltacak olsa da, bu oran yine de uzun süredir Japonya ekonomisinin temel dayanağı olan sektörü etkileyecek.



Japonya'nın müzakerecisi Ryosei Akazawa, bugün Japonya saatiyle Washington'a vardıktan sonra gazetecilere verdiği demeçte, "ABD-İngiltere anlaşmasının yürürlüğe girmesi 54 gün sürdü" dedi.



ABD ARAÇLARI JAPONYA'YA UYGUN DEĞİL



Trump, ABD otomobillerinin Japonya'da popüler olmaması gerçeğinden uzun süredir şikayetçi olsa da, çoğu uzman bunun ticaret engellerinden ziyade pazara uygun araçların eksikliğinden kaynaklandığı konusunda hemfikir.



Trump'ın röportajda bahsettiği Ford F-150, aynalar hariç bile iki metreden geniş ve bu da Japonya'daki yolların çoğunda kullanışlılığını sınırlıyor. 2012 yılında yayınlanan bir hükümet raporuna göre, Japonya'daki yolların çoğu iki şeritli ve dört metreden daha dar.



Aynı CNBC röportajında Trump, ticaret anlaşmasında Japonya ile mutabık kalınan 550 milyar dolarlık yatırım paketini, bir beyzbol oyuncusunun aldığı “imza bonusu”na benzetti.



Trump "Japonya'dan 550 milyar dolarlık imza bonusu aldım. Bu bizim paramız. İstediğimiz gibi yatırmak için bizim paramız” dedi.



JAPONLAR MESAFELİ



Japon tarafı, toplam tutarın sadece yüzde 1 ila yüzde 2'sinin gerçek yatırım olacağını, geri kalanının ise kredi ve kredi garantisi olacağını belirtti. Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, yatırımların özel şirketlerin talebi üzerine yapılacağını ve hem Japonya hem de ABD'ye fayda sağlayacağını söyledi.