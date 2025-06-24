Trump yine hakaret etti: Aptal, kalın kafalı

ABD'de en çok hakarete uğrayan Fed Başkanı Jerome Powell olabilir. ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden bu yana Powell'a aptal, salak, mankafa gibi aşağılayıcı kelimeler kullanmayı sürdürüyor.



Trump'ın Powell'dan tek isteği faizlerin düşürülmesi. Ancak Powell'da sağlam veriler ve zemin oluşmadıkça enflasyonun kontrolden çıkmaması için faizi bir süre daha yüksek tutma düşüncesi devam ediyor.



BUGÜN DE HAKARET ETTİ



Trump bugün de Powell'a hakaret etti. Bugünkü hakaretinde "Aptal ve kalın kafalı" deyimlerini kullandı.



BUGÜN KONUŞMA YAPACAK



Fed Başkanı Powell bugün ABD Kongresi'nde faiz oranlarını neden düşürmediğine yönelik sorulara yanıt verecek.



Trump ise kendi sosyal medya platformunda "ABD'de enflasyon yok ve ekonomi gayet iyi durumda. Buna rağmen Avrupa 10 kez faiz indirirken biz hiç faiz indirmedik. Faiz 2-3 puan daha aşağıda olmalıydı ve bu sayede ABD ekonomisine 800 milyar dolardan fazla tasarruf sağlayabilirdik. Umarım Kongre bu çok aptal ve kalın kafalı kişi üzerinde harekete geçer." dedi.