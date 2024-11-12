Trump yönetimi öncesi Asya'da çip gerilimi tırmanıyor

Çin-ABD-Tayvan arasında çip üretim yarışı son yıllarda kızışırken, ABD'nin 2027'de yerlileşme politikaları sonucu çip üretimini artırması bekleniyor.



Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ABD'de seçimleri kazanarak yeniden iktidara gelmesiyle ABD'nin çip üretimi alanında yapacağı hamleler merakla beklenirken, Çin-ABD-Tayvan hattında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Tayvanlı dünyanın en büyük ve en gelişmiş yarı iletken üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin (TSMC) ürettiği bir çipin ABD'nin "ticari kısıtlamalar listesi"nde yer alan Huawei'nin bir yapay zeka işlemcisinde bulunmasıyla çip konusundaki çekişme yeniden gündeme geldi.



Çinli medya sitesi Ijiwei'nin haberine göre, TSMC, Çinli çip tasarım şirketlerine 11 Kasım'dan itibaren, 7 nanometre veya daha küçük çiplerin satışını askıya alacağını duyurdu.



South China Morning Post'un (SCMP) haberinde yer alan bilgilere göre de Huawei, şirkete gelen kısıtlamalardan sonra TSMC aracılığıyla herhangi bir çip üretiminde bulunmadığını duyurdu.



TAYVAN ÇİP ÜRETİMİNDE LİDER



Visual Kapitalist sitesinde yer alan bilgilere göre, Tayvan 2023'te yüzde 68'lik çip üretme oranıyla dünyada en çok çip üreten yer konumunda bulunuyor.



Çipleri daha çok yabancı ülkelerdeki teknoloji üreten şirketlere satan Tayvan'ın müşterileri arasında, ABD'li Nvidia ve Apple gibi şirketler bulunuyor.



Tayvan'ın üretim kapasitesinin 2027'de yüzde 60'a kadar düşeceği tahmin ediliyor. Bunun gerekçesi olarak da ABD'nin çip üretiminde yerlileşme yönünde attığı adımlar gösteriliyor.



Geçen yıl diğer ülkelerin çip üretim oranları incelendiğinde, bu oranlar, Güney Kore ve ABD'de yüzde 12, Çin'de ise yüzde 8 olarak gerçekleşti.



ABD'DE ÜRETİM ARTMASI BEKLENİYOR



2027'de çip teknolojisi konusunda en büyük sıçramayı ise üretimini yüzde 12'den yüzde 17'ye çıkaracağı tahmin edilen ABD'nin yapması bekleniyor.



ABD'de yaşanması beklenen artışın ülkede 2022'de Kongre'den geçen "Çip ve Bilim Yasası" sayesinde olacağı tahmin ediliyor.



Bu yolla TSMC ve Samsung gibi yabancı şirketlerin ABD'de gelişmiş çipler üreteceği öngörülüyor.