Trump’a güvenenler kaybetti, 58 cüzdan kazandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın $TRUMP meme coin'ini alan 764 bin cüzdan sahibi zarar etti.

Trump’a güvenenler kaybetti, 58 cüzdan kazandı

Blockchain analiz firması Chainalysis tarafından CNBC ile paylaşılan yeni verilere göre, ABD Başkanı 'ın $TRUMP meme coin'ini satın alan yaklaşık 764 bin cüzdan yatırımdan para kaybetti.

Firmanın zincir üzerindeki analizine göre, para kaybeden cüzdanların çoğu daha küçük miktarlarda token tutuyordu.

Chainalysis, yaklaşık 2 milyon cüzdanın token satın aldığını, 58 cüzdanın her birinin 10 milyon dolardan fazla kazandığını ve toplamda kabaca 1,1 milyar dolar kazanç elde ettiğini söyledi.

Trump'ın ikinci döneminin başlangıcına bağlandıktan sonra popülaritesi artan $TRUMP token, keskin fiyat dalgalanmaları ve yatırımcılar için oldukça dengesiz getiriler gördü. Fight Fight Fight LLC. ve CIC Digital LLC. token arzının büyük kısmını kontrol ediyor.

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