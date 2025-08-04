Trump'a kapı aralandı... Fed'de dengeler değişecek mi?

Federal Reserve Cuma günü yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler'ın görev süresi dolmadan istifa ettiğini ve 8 Ağustos'ta merkez bankasından ayrılacağını belirtti.



Fed, Eylül 2023'te atanan Kugler'ın, 31 Ocak 2026'da sona ermesi planlanan görev süresinin bitiminden önce ayrılacağını bir açıklamayla duyurdu.



Kugler, bu haftaki faiz belirleme toplantısına katılmadı.



Kugler'ın erken ayrılışı, görev süresi gelecek Mayıs'ta sona erecek olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerini alacak isim için takvimi değiştirebilir. Trump, faiz oranlarının çok daha düşük olması gerektiğine inanarak Powell'ı defalarca kovmakla tehdit etmişti.



TRUMP YENİ BİRİNİ SEÇECEK



Trump, şimdi Kugler'ın yerine bir Fed yöneticisi seçecek ve onun görev süresini tamamlayacak. Bazı spekülasyonlar, Trump'ın bu boşluğu gelecekteki potansiyel bir başkan için bir bekleme yeri olarak kullanabileceği fikrine odaklandı. Beyaz Saray, Fed ataması hakkında yorum talebine hemen yanıt vermedi, ancak Trump daha sonra doldurulacak bir boşluğun olmasından memnun olduğunu söyledi.



LH Meyer araştırma firmasından analist Derek Tang, "(Kugler'ın) yaptığında herhangi bir siyasi motivasyon okumazdım, ancak yaptığının bir sonucu olarak Trump'ın blöfünü görüyor. Topu onun sahasına atıyor ve diyor ki, bak, Fed'e bu kadar baskı yapıyorsun ve adaylar üzerinde biraz kontrol sahibi olmak istiyorsun, işte sana bir boşluk." dedi.



Yakında boşalacak olan yönetici pozisyonunun doldurulma mekaniği, Trump'ın bir aday bulmaya nasıl yaklaşacağını söylemeyi zorlaştıran bir dizi değişken içeriyor. Tang, Senato'nun, Yönetim Kurulu yetkililerini onaylamaktan sorumlu olmasına rağmen, başkanın Senato tatildeyken pozisyonu geçici olarak bir tatil atamasıyla doldurabileceğini kaydetti.



