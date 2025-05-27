Trump’a şok suçlama: Cebini dolduruyor

Trump Media & Technology Group'un dijital varlıkları desteklemek için 2 milyar dolarlık öz sermaye ve 1 milyar dolarlık tahvil toplamaya çalıştığı bildiriliyor.



Şirketin çoğunluk hissesi oğlu Donald Jr. tarafından yönetilen bir vakıf aracılığıyla başkana ait, yani Trump ve ailesi herhangi bir başarılı yatırımdan kar elde edecek.



Beklenen anlaşmanın, Trump'ın iş ve siyasi meseleleri birbirinden ayırmayı reddetmesine yönelik yeni eleştirileri tetiklemesi muhtemel.

Demokrat Massachusetts senatörü Elizabeth Warren, Trump'ın politikalarının Başkan'ın "ceplerini doldurmasına" olanak sağladığını söyledi.



Beyaz Saray, Trump'ın kripto para işlerinin kör bir vakıfta tutulması nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması olmadığı konusunda ısrar etti.