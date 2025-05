Trump'ı kızdıran TACO sorusu: "En iğrenç soru"

Wall Street, ABD Başkanı Donald Trump’ın dönem dönem yaptığı gümrük tarifesi açıklamaları nedeniyle son aylarda büyük dalgalanmalara sahne oldu.

Ancak piyasalar artık bu açıklamaları daha temkinli karşılıyor. Financial Times yazarı Robert Armstrong’un “Trump Always Chickens Out” (Trump her zaman geri adım atar) anlamına gelen “TACO” kısaltması, yatırımcılar arasında yeni bir mottoya dönüştü.

"BUNA MÜZAKERE DENİYOR"



Trump, geçtiğimiz gün Oval Ofis’teki bir etkinlikte bir muhabirin kendisine TACO sorusu sorması üzerine (geri adım atıyor musunuz?) sorusunu yöneltmesi üzerine sert tepki gösterdi:



“Buna korkup geri adım atmak mı diyorsun? Söylediklerini asla söyleme, bu en iğrenç soru.”



Trump, ticaret müzakerelerinde yüksek oranlı tarifelerle baskı kurmayı, ardından da pazarlık yoluyla bu oranları düşürmeyi tercih ettiğini belirterek “buna müzakere deniyor” ifadelerini kullandı.



AB'YE YÜZDE 50 TEHDİDİ ERTELENDİ



Trump, geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği’nden ithal edilen ürünlere yüzde 50 oranında gümrük vergisi koyacağını duyurdu. Tehdidini iki gün içinde yumuşattı ve kararını 9 Temmuz’a erteledi.

Bu gelişme, Memorial Day sonrası yeniden açılan ABD piyasalarında yükselişe neden oldu. Trump, kararını AB ülkelerinin kendisini arayarak acil görüşme talep etmesine bağladı.



PİYASALAR TACO'YA ALIŞTI



Trump, Çin’e uygulanan tarifelerde de benzer bir strateji izledi. Mayısta tarifeleri yüzde 145’e kadar çıkaran Trump, yatırımcıların sert tepkisinin ardından oranı yüzde 30’a düşürdü. 2 Nisan’da duyurduğu yeni tarifeler de kısa süre içinde askıya alındı.



Bu belirsizlik hali, tahvil piyasalarında satış dalgasına neden olurken, Trump’ın geri adım attığı her seferde hisse senetleri yükselişe geçti.